New York va vibrer pour le sommet du cricket Inde-Pakistan, un "match à haute tension"

New York accueille pour la première fois le sommet de la Coupe du monde de cricket entre l'Inde et le Pakistan, l'occasion pour les milliers de passionnés de la métropole américaine de vibrer.

"Inde-Pakistan, c'est le match que tout le monde voudrait voir, et il a lieu chez nous!", s'enthousiasme Ajith Shetty, d'origine indienne et président de deux ligues locales, dont la Commonwealth Cricket League, la plus renommée de la région.