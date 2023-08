Niger: des responsables de médias appellent au respect de la liberté de la presse

Cette initiative, lancée par Reporters sans Frontières (RSF), rassemble quelque 80 signataires, dont de nombreux patrons de médias d'Afrique francophone.

"Nous demandons à la junte de respecter le droit à l'information, au pluralisme et à l'indépendance des médias", indique le texte qui appelle notamment le régime militaire de Niamey à "contribuer à la sécurité des journalistes locaux et internationaux" et "respecter le pluralisme, la diversité et l'indépendance des médias".