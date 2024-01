Niger: dix militaires blessés et des "dizaines de terroristes" tués dans le sud-est

Dix militaires du Niger ont été blessés et "plusieurs dizaines" de combattants du groupe jihadiste Boko Haram, ont été tués mardi lors de combats dans la partie nigérienne du lac Tchad (sud-est), indique un communiqué du gouvernement.

Après les combats, les assaillants ont été "mis en déroute (...) vers les rives du lac Tchad", à cheval entre le Niger, le Nigeria et le Tchad, précise un communiqué du ministère publié mardi soir.

Une poursuite engagée avec "l'appui des vecteurs aériens" a permis de localiser les assaillants "qui embarquaient dans dix pirogues" sur le lac Tchad.

"Plusieurs dizaines de terroristes" ont été "neutralisés (tués)" dans "des frappes chirurgicales" aériennes et "toutes les pirogues détruites", assure le communiqué.

Ce sont les incidents les plus violents signalés entre armée et jihadistes après plusieurs mois d'accalmie dans cette région, théâtre depuis 2015 d'attaques du groupe Boko Haram né au Nigeria, et de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap), sa branche dissidente.