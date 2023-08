Niger: l'Onu fustige les généraux qui ont pris le pouvoir sur "un coup de tête"

M. Türk a appelé les généraux à libérer M. Bazoum et à "rétablir immédiatement l'ordre constitutionnel".

M. Türk s'est aussi "inquiété de la décision annoncée par les putschistes de poursuivre le président Mohamed Bazoum et d'autres personnes travaillant avec lui pour haute trahison".

Il a aussi réclamé "un accès libre et total à l'aide humanitaire" dans le pays, l'un des plus pauvres du monde, très vulnérable au changement climatique et miné par les violences de divers groupes armés djihadistes.