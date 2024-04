Niger : manfestation à Agadez pour exiger le départ des soldats américains

Sur une grande banderole déployée par les manifestants, on pouvait lire : "Ici c'est Agadez, pas Washington, armée US partez".

Une délégation américaine est attendue au Niger dans les prochains jours pour s'accorder sur les détails du retrait de ces soldats engagés dans la lutte antijihadiste au Sahel et qui disposent d'une importante base de drones tout près d'Agadez.

En mars, Niamey a dénoncé l'accord de coopération militaire signé en 2012 avec les Etats-Unis, estimant que celui-ci avait été "imposé unilatéralement" par Washington et que la présence américaine était désormais "illégale".

Le Niger est confronté dans l'ouest à des violences jihadistes récurrentes et meurtrières perpétrées par des groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique (EI) et dans le sud-est par Boko Haram et l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap).