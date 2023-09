Nigeria: au moins 24 morts dans le naufrage d'un bateau

Au moins 24 personnes sont mortes et des dizaines d'autres portées disparues dans le naufrage dimanche d'un bateau qui transportait des paysans se rendant à leurs champs dans le centre du Nigeria, a-t-on appris auprès des secours.

Le bateau transportait plus d'une centaine de paysans traversant le fleuve Niger pour se rendre sur leurs cultures situées de l'autre côté, dans l'État du Niger, lorsque l'embarcation a chaviré, a indiqué dans un communiqué Garba Salihu, le responsable de l'Agence de gestion des secours de cet État.

"À ce stade, 24 corps ont été retrouvés et 30 personnes ont été secourues", a-t-il dit. "Plus de 100 personnes devaient être à bord lorsque le naufrage s'est produit", a-t-il ajouté. Les causes de l'accident n'ont pas été précisées.