Nigeria: des hommes armés tuent près de 50 personnes dans le centre-nord

Des hommes armés non identifiés ont attaqué un village dans le centre-nord du Nigeria, tuant des dizaines de personnes, ont annoncé vendredi des responsables locaux du gouvernement.

Au moins 46 corps sans vie ont été retrouvés, mais "beaucoup de personnes sont toujours portées disparues et le nombre des victimes pourrait être plus élevé", a indiqué à l'AFP Oayul Hemba, conseiller à la sécurité pour le gouverneur du Benue.

L'attaque a eu lieu mercredi à Umogidi, dans l'Etat du Benue, où des attaques et des représailles sont monnaie courante entre éleveurs nomades et cultivateurs sédentaires qui se battent pour le contrôle des terres.

Il a accusé les éleveurs de cette région, affirmant qu'ils avaient déjà attaqué à plusieurs reprises les communautés locales ces derniers mois.

La violence rurale est l'un des défis que doit encore relever le président élu Bola Tinubu, qui a remporté le mois dernier l'élection présidentielle, émaillée de nombreux retards et accusations de fraude électorale. Il doit prendre ses fonctions en mai et devra également faire face à une insurrection djihadiste dans le nord-est et une agitation sécessionniste dans le sud-est

La violence dans les communautés rurales a dégénéré en criminalité à grande échelle dans le nord-ouest et le centre du pays, où des bandes armées rançonnent les villages et enlèvent des dizaines de personnes contre rançon.