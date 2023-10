Nigeria: une centaine de "bandits" tués dans des frappes aériennes

Des frappes aériennes menées mardi par l'armée nigériane ont fait une centaine de morts parmi les éléments d'un groupe criminel armé, dits "bandits", dans le nord-ouest du Nigeria, a-t-on appris auprès de deux responsables militaires impliqués dans cette opération et de deux habitants.

L'armée de l'air nigériane a officiellement confirmé avoir effectué des bombardements dans l'État de Zamfara mais n'a pas donné de détails sur le nombre de personnes tuées.

L'État de Zamfara est l'un des États du Nigeria où sévissent des bandits qui mènent des assauts contre les villages, tuent et enlèvent des habitants et incendient les maisons après les avoir pillées. Ces gangs ont installé des camps dans l'immense forêt qui se déploie à cheval sur les États de Zamfara, Katsina, Kaduna et de Niger.