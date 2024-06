Nintendo annonce un nouveau Zelda mettant la princesse à l'honneur

Nouvel opus de la saga créée en 1986 par Shigeru Miyamoto, "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" est attendu pour le 26 septembre.

Exception faite d'un jeu dérivé de la saga sorti il y a plus de 30 ans et renié depuis par Nintendo ("Zelda: The Wand of Gamelon"), c'est la première fois qu'un joueur peut incarner la princesse Zelda comme personnage principal.