Niveau de vie, santé: le monde post-Covid a rebondi, en oubliant les pauvres

En 2020 et 2021, pour la première fois depuis sa création il y a plus de 30 ans, l'indice de développement humain, qui prend en compte espérance de vie, éducation, et niveau de vie, avait reculé deux années de suite, revenant cinq ans en arrière en raison d'une superposition de crises sans précédent, dont le Covid-19.

Ainsi, les estimations pour 2023 prévoient un record historique de l'indice au niveau mondial, avec un retour de toutes ses composantes "au-dessus des niveaux pré-2019".

Mais ce qui ressemble à une bonne nouvelle cache un fossé inattendu entre pays riches et pays pauvres.

"Nous constatons que les segments les plus pauvres et les plus vulnérables de notre société sont laissés pour compte", alors que les objectifs de développement de l'ONU pour 2030 visent à ce que personne ne soit laissé pour compte, en commençant "par ceux qui sont le plus loin derrière", a insisté Pedro Conceição, responsable du rapport.