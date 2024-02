Nord-est du Nigeria: la méningite tue au moins 20 élèves

Au moins 20 élèves sont morts à la suite d'une épidémie de méningite qui a touché plusieurs internats dans l'Etat de Yobe, dans le nord-est du Nigeria, et qui a entraîné l'hospitalisation de plus de 400 élèves, ont déclaré mercredi les autorités locales.

L'établissement Government Technical College de la ville de Potiskum a été le plus touché, "avec 17 décès", a précisé M. Idris.

"Nous avons enregistré une épidémie de méningite dans six écoles secondaires de l'Etat, qui a entraîné la mort de 20 élèves sur les 473 infectés par la maladie", a déclaré Mohammed Sani Idris, le commissaire à l'éducation de l'Etat de Yobe.

Une surveillance médicale 24 heures sur 24 a été mise en place dans les écoles touchées, où des centres d'isolement temporaires ont été installés pour fournir un traitement d'urgence aux élèves ayant contracté la maladie.

"La situation est sous contrôle car nous n'avons enregistré aucun nouveau cas au cours des deux derniers jours, tandis que 370 des personnes hospitalisées se sont rétablies et sont sorties de l'hôpital", a déclaré M. Idris.

La méningite est contagieuse et se transmet d'une personne à l'autre par la toux et les éternuements, les contacts étroits et les conditions de vie précaires.