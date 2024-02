Nord: quatre personnes âgées tuées par une voiture, colère des habitants

Trois des victimes sont décédées sur le lieu même de l'accident: une femme de 77 ans ainsi qu'un couple --un homme de 70 ans et une femme de 69 ans-- a indiqué le parquet de Dunkerque dans un communiqué.

"D'autres investigations sont menées en parallèle, notamment aux fins d'auditions de témoins et d'expertises techniques et scientifiques, afin d'éclaircir les circonstances de cet accident", est-il précisé dans le communiqué.

Une femme de 70 ans est morte quelques heures plus tard au centre hospitalier de Lille, quelques heures après y avoir été transportée dans un état critique, a-t-il ajouté.

Deux des victimes sont originaires de Steenbecque, et deux autres du village voisin de Morbecque, a indiqué le sous-préfet.

"J'étais encore en peignoir quand j'ai dit à mon mari: +il y a un bouchon inhabituel avec un tas de camions+. Il est allé voir et m'a dit: +Il y a eu un accident+", témoigne Sabine Kayamaré, 52 ans, le long de cette route très fréquentée. "Il y avait quatre personnes à terre écrasées sur la route", dont sa voisine, gravement blessée.

Le conducteur "était garé là avec un genre de 4x4 (...) La voiture était bien démolie devant (...) et le gars sereinement posé, au téléphone. J'ai dit: +Mais qu'est-ce qui s'est passé ?+ il m'a répondu calmement: +Je me suis endormi, j'ai pris la poubelle+. Mais c'est pas possible, sa version ne tient pas", estime-t-elle.

- "C'est devenu l'autoroute" -

"Je suis écoeurée, je suis en colère, depuis le temps qu'on réclame un ralentisseur...", poursuit-elle. Avant de s'interrompre et de lancer aux automobilistes: "C'est 30 ici ! C'est 30 !"

Les quatre victimes, percutées quelques mètres après le panneau de fin de limitation de vitesse, avaient selon elle l'habitude de se retrouver trois fois par semaine pour marcher ensemble avec des bâtons et faisaient partie d'un club d'aînés.

L'une d'elle était "présidente de l'association des retraités, elle faisait des tournois de belote, elle organisait des repas, des danses, elle était très vivace", raconte Pierre Dubois, 66 ans, habitant Steenbecque depuis 20 ans.

"Au moins une fois sur deux", les gens ne respectent pas les 30 km/h, dit-il. "Ici, c'est devenu l'autoroute."

L'accident a eu lieu sur la voie principale de cette commune d'environ 1.700 habitants, situé en zone rurale à la frontière avec le Pas-de-Calais. Ce chemin relie le village à celui de Morbecque, situé à 4 kilomètres.

"Il y avait un projet de convention entre la commune et le conseil départemental, qui est en cours, avec pour objet de placer à un endroit de la commune un dispositif devant conduire à ralentir la vitesse dans le village", a affirmé M. Bieuville.

L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d’Hazebrouck