"Nous allons faire beaucoup de progrès": l'Ukraine se prépare à des discussions cruciales avec les Etats-Unis en Arabie Saoudite

Ce mardi, une importante rencontre entre l'Ukraine et les États-Unis a lieu en Arabie Saoudite. Il s'agit de la première réunion entre ces deux pays depuis la visite désastreuse de Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche fin février.

Nous espérons discuter et se mettre d'accord sur les décisions et étapes nécessaires

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu lundi en Arabie Saoudite, où se tiendra le lendemain une rencontre entre une délégation de Kiev et une équipe américaine qui compte y évoquer de futures négociations de paix pour mettre fin à l'invasion russe.

Washington a depuis suspendu son aide militaire et son partage de renseignements, et Kiev tente de recoller les morceaux avec le président Donald Trump. M. Zelensky ouvrira le bal diplomatique lundi en rencontrant le prince héritier Mohammed ben Salmane."Après cela, mon équipe restera en Arabie Saoudite pour travailler avec nos partenaires américains", a expliqué le président ukrainien.

Ces discussions, très attendues et prévues mardi à Jeddah, doivent servir à "définir un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial" entre la Russie et l'Ukraine, avait indiqué l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, qui sera présent.

L'Ukraine est restée plus vague. "Nous espérons discuter et se mettre d'accord sur les décisions et étapes nécessaires", a dit Volodymyr Zelensky, sans préciser sur quel sujet.