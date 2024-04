Nouveau bilan après le séisme à Taiwan: les recherches et les évacuations continuent

Le tremblement de terre de magnitude 7,4 - le plus puissant en 25 ans à Taïwan - a fait aussi six disparus et plus de 1.100 blessés. Les autorités taïwanaises ont revu à la hausse samedi le nombre de morts après avoir récupéré trois corps localisés la veille sur un chemin de randonnée.

Plus de 600 personnes restaient bloquées dans des tunnels ou des zones isolées par des glissements de terrain, alors que les secours ont livré des vivres par hélicoptère à de nombreux habitants isolés, selon l'agence nationale des catastrophes.