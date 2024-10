Nouvelle-Calédonie: 6.000 emplois perdus depuis le début des troubles

Six mille emplois perdus et 29% des salariés du privé en chômage partiel: l'Institut de la statistique et des études économiques (Isee) de Nouvelle-Calédonie a publié lundi les premiers chiffres officiels du chômage depuis le début des troubles qui touchent l'archipel.

Dans une note de conjoncture établie à partir des données disponibles au 31 août, l'Isee estime à 6.000 le nombre de salariés du privé en moins depuis le début de la révolte liée au dégel du corps électoral, le 13 mai, qui a vu la destruction d'une large partie du tissu économique de Nouméa.