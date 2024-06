Nouvelle-Calédonie: les indépendantistes sous le choc après le transfert de militants en métropole

"Les responsables de la CCAT ne sont en rien des commanditaires d’exactions mais aujourd’hui des martyrs de la justice coloniale", a poursuivi l'UC, composante la plus radicale du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), réclamant "l’annulation de cette déportation politique".

"L’ensemble des responsables, des militants et sympathisants de l’Union Calédonienne ont appris avec stupeur la déportation en métropole dans la nuit des responsables et militants de la CCAT, dont notre Commissaire Général Bichou Tein (Christian Tein) ainsi que deux mamans d’enfants en bas âge", s'est insurgé l'Union calédonienne (UC), parti politique impliqué dans la création de la CCAT en novembre 2023.

Interrogés par l'AFP, les conseils des personnes interpellées ont tous indiqué que la décision du placement en détention provisoire en métropole était totalement inattendue et n'a jamais été discutée lors du débat avec le juge des libertés et de la détention, qui s'est déroulé à huis clos, de façon inhabituelle.

Le procureur à Nouméa a justifié cette mesure "en raison de la sensibilité de la procédure et afin de permettre la poursuite des investigations de manière sereine, hors de toute pression ou concertation frauduleuse".

Onze personnes avaient été interpellées mercredi lors d'un vaste coup de filet visant la CCAT, commanditaires présumés des violences commises depuis six semaines sur l'archipel du Pacifique sud ayant fait 9 morts, dont deux gendarmes, sur fond de contestation d'un projet de dégel du corps électoral, depuis suspendu par Emmanuel Macron.

Toutes ont été mises en examen, notamment pour complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée avec arme, destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.

Neuf ont fait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire, "décision conforme aux réquisitions du parquet et à la demande des magistrats instructeurs", a précisé le procureur. Deux mis en examen, dont Joël Tjibaou, l'un des quatre fils du leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou assassiné en 1989, ont demandé un débat différé.

Deux des onze mis en examen ont été placés sous contrôle judiciaire.

- "Retour à l'ordre" -

Dans le camp des non-indépendantistes, la satisfaction est de mise.

"Pour l'instant, l'État semble aller dans le bon sens avec le retour à l'ordre et l'envoi des commanditaires présumés en métropole", a réagi auprès de l'AFP le député Renaissance sortant (2ème circonscription) Nicolas Metzdorf, candidat aux prochaines législatives dans la 1ère circonscription cette fois.

"Ils ont été arrêtés, c'est une première étape. Désormais, si on reconnaît leur culpabilité, il faut qu'ils soient condamnés sévèrement. On est encore dans un État de droit, on est encore en France, en Nouvelle-Calédonie", a poursuivi l'élu, rapporteur du projet de loi de dégel du corps électoral.

La CCAT a fait savoir qu'elle donnerait une conférence de presse mardi. Le FLNKS tiendra un bureau politique dans la semaine, avant son Congrès le 13 juillet, a appris l'AFP de source proche.

Samedi, le couvre-feu instauré depuis le 14 mai a été prolongé jusqu'au 1er juillet (de 20h00 à 6h00).