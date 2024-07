Nouvelle-Calédonie: les militants indépendantistes en détention demandent leur libération

Me Martin Calmet, qui défend notamment Brenda Wanabo, incarcérée à Dijon, et Guillaume Vama, en détention provisoire à Bourges, a plaidé le placement sous contrôle judiciaire: "L'important pour nous était de rappeler les règles de procédure pénale et de sortir de cette espèce de peur, née du contexte calédonien et qui a, à mon sens, aveuglé la décision de première instance. On se battra pour obtenir la libération de nos clients".

Selon Me Calmet, le parquet général a requis le maintien en détention des huit militants dont le recours était examiné mercredi.

La décision a été mise en délibéré à vendredi, sauf pour l'un des détenus dont l'appel a été rejeté mercredi soir par la chambre de l'instruction. Son avocate, Me Barbara Brunard, a indiqué à l'AFP qu'elle se pourvoyait en cassation.