Nouvelle-Calédonie: sur les barrages de Nouméa, tenir ou partir

Partager:

Emma est fatiguée. Elle n'arrive pas à se projeter plus loin que la fin de la semaine. Wenceslas ne veut rien lâcher et maintenir la pression. Sur la terre de Nouvelle-Calédonie qu'ils chérissent, loyalistes et indépendantistes campent chacun de leur côté. "La dissolution de l'Assemblée, ça nous a cassé les pattes !", se désole Emma. Installés sous une tonnelle, la mère de famille et ses voisins, d'origine européenne, surveillent leur quartier de Nouméa pour dissuader voleurs et pillards.

"Ça sert à quoi finalement ce qu'on a fait ?", poursuit-elle. "On arrive à un stade où on se dit que c'est la guerre qui a gagné, ce sont les Kanaks qui ont gagné, y'a plus de dégel électoral". A l'autre bout de l'agglomération, Wenceslas Cadsoie discute tranquillement, pieds nus dans un campement mis en place autour d'un immense arbre, avec d'autres jeunes des quartiers nord de Rivière salée. Ils ne sont pas des "émeutiers", dit-il, plutôt "la résistance". "On est là tous les jours pour montrer que nous, on est là aussi, parce que c'est chez nous ici, c'est notre terre", poursuit le Kanak à voix basse. "Là, avec leur dégel, ça va nous rendre minoritaire encore chez nous. On sait que c'est notre combat à nous".

Leur vie à tous a basculé il y a un mois avec le vote d'une réforme constitutionnelle permettant aux Calédoniens présents depuis dix ans sur l'archipel de participer aux élections provinciales. Les Kanaks y ont vu une volonté de les marginaliser. Des émeutes ont éclaté mi-mai, faisant 9 morts et de très importants dégâts selon le dernier bilan officiel. - "Coup de poignard" -