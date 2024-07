Nouvelle-Calédonie : vaste opération de déblayage et prolongation du couvre-feu

Elle a nécessité l’interruption totale de la circulation sur cet axe stratégique, afin de permettre aux engins de chantier de commencer à enlever les carcasses de voiture et autre débris qui obstruent la chaussée sur plusieurs kilomètres.

Dans un communiqué publié vendredi, le haut-commissaire de la République Louis Le Franc a de son côté annoncé la prolongation "jusqu'au 22 juillet" du couvre-feu "de 20 heures à 6 heures" et des "mesures d’interdiction de vente et de transport d’armes et de vente d’alcool", afin de "poursuivre les efforts de sécurisation".

Installés dès le début de la mobilisation indépendantiste contre la réforme du corps électoral qui a dégénéré en émeutes, le 13 mai dernier, les barrages compliquent, lorsqu’ils ne l’empêchent pas totalement, la circulation sur cette route empruntée chaque jour par des milliers de Calédoniens du sud de l’archipel se rendant à Nouméa pour le travail ou les études.