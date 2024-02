Nouvelle frappe américaine au Yémen contre les Houthis

Les forces américaines ont multiplié les opérations au Yémen et au large de ce pays en guerre, disant agir pour protéger la navigation en mer Rouge et dans le Golfe d'Aden des attaques des Houthis, lesquelles affirment soutenir ainsi les Palestiniens de Gaza assiégés et bombardés par Israël depuis près de quatre mois.

L'armée a mené "une frappe d'autodéfense contre deux drones de surface navals chargés d'explosifs" vers 01H30 HB mardi, a déclaré le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom) sur le réseau social X.