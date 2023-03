Nouvelle manifestation, tendue, contre la réforme judiciaire israélienne

Plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté jeudi contre la réforme judiciaire voulue par le gouvernement, au cours d'une nouvelle journée de mobilisation, émaillée de heurts entre manifestants et policiers.

D'autres rassemblements, de moindre importance, se sont tenus à Haïfa, dans le nord du pays, et à Beer Sheva (sud).

La réforme vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Selon ses détracteurs, elle met en péril le caractère démocratique de l'État d'Israël.

M. Netanyahu et ses alliés d'extrême-droite et ultra-orthodoxes estiment quant à eux la réforme nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, qu'ils jugent politisée.