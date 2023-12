Nouvelle tentative de la fusée japonaise H3 prévue le 15 février

Ce successeur des fusées H2-A de la JAXA est censé permettre au Japon d'assurer des lancements spatiaux commerciaux plus fréquents, environ six fois par an, plus sûrs et moins coûteux.

Mais depuis 2014 le développement du H3, un imposant lanceur de 63 m de haut, pesant 574 tonnes hors charge utile, a pris plus de temps et d'argent que prévu. Son vol inaugural a échoué deux fois en 2023, écornant au passage la réputation de fiabilité de la JAXA.