Nouvelles attaques en mer Rouge, l'UE annonce sa mission de protection du trafic maritime

Le transport maritime dans les eaux stratégiques de la mer Rouge et le golfe d'Aden a été une nouvelle fois la cible d'attaques ces dernières heures, alors que l'Union européenne a annoncé sa propre mission de protection de la navigation dans la région.

Depuis janvier, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes répétées sur des cibles houthies au Yémen sans parvenir à mettre fin à leurs attaques, la dernière frappe ayant eu lieu samedi.

La société de sécurité maritime Ambrey a signalé l'attaque d'un "vraquier battant pavillon bélizien, immatriculé au Royaume-Uni et exploité par le Liban" dans le détroit de Bab al-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden.

Le navire se dirigeait vers le nord depuis les Emirats arabes unis et avait pour destination finale la ville bulgare de Varna.

L'agence de sécurité maritime UKMTO, dirigée par la marine britannique, a indiqué qu'un navire se trouvant à 35 milles nautiques (65 kilomètres) du port yéménite de Mokha avait signalé "une explosion à proximité qui a causé des dommages". Elle a précisé plus tard que l'équipage avait évacué et était sain et sauf.

Les Houthis ont également dit avoir abattu un avion américain MQ-9, affirmation à laquelle Washington n'a pas encore répondu.

- L'UE lance sa mission -

Lundi, Ambrey a d'autre part rapporté qu'un vraquier américain battant pavillon grec avait signalé avoir subi une "attaque de missiles" dans le golfe d'Aden, avant qu'un autre projectile ne touche l'eau à 10-15 mètres du navire. Aucun blessé ni dégât n'a été signalé dans les deux cas et le navire poursuit sa route vers Aden, dans le sud du Yémen.

UKMTO a pour sa part indiqué que le cargo avait signalé "une explosion à proximité immédiate du navire" avant une seconde en plein air également près du bateau, causant des dégâts superficiels.

Cette attaque n'a jusque-là pas été revendiquée.

Face à la poursuite des attaques, le Qatar a appelé lundi à un cessez-le-feu à Gaza, qui entraînerait l'arrêt des attaques des Houthis qui ont notamment perturbé les livraisons d'hydrocarbures.

Le ministre de l'Energie du Qatar, Saad al-Kaabi, également PDG du géant public qatari des hydrocarbures QatarEnergy, a affirmé que la "racine du problème" en mer Rouge, était "l'invasion israélienne de Gaza".

"J'espère qu'un cessez-le-feu interviendra bientôt, afin de mettre un terme (aux attaques) et à leur impact économique sur le monde entier", a-t-il encore dit.

Selon le FMI, le transport maritime de conteneurs par la mer Rouge a chuté de près de 30% sur un an. Avant le conflit, entre 12 et 15% du trafic mondial transitait par cet axe, selon l'UE.

Désormais, une large partie du trafic maritime entre l'Asie du sud et l'Europe évite le canal de Suez et contourne l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, ce qui rallonge d'environ deux semaines le trajet.

Ainsi, les revenus du canal de Suez, l'une des principales rentrées en devises de l'Egypte, ont "baissé de 40 à 50%" depuis le début de l'année, a annoncé lundi le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

Après les Etats-Unis en décembre, l'UE a officiellement lancé sa propre mission de surveillance et patrouille maritime en mer Rouge prévue pour un an et éventuellement renouvelable.

Elle pourra faire feu pour défendre les navires marchands ou se défendre elle-même, mais ne pourra pas viser des objectifs à terre contre des positions des rebelles houthis au Yémen, selon des diplomates.

Plusieurs pays ont fait part de leur intention de participer à cette mission, notamment la Belgique, l'Italie, l'Allemagne ou la France. L'Espagne a indiqué qu'elle n'y participerait pas.