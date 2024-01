Nouvelles frappes sur Gaza à l'approche des trois mois de guerre entre Israël et le Hamas

Israël poursuit ses bombardements et ses opérations au sol à Gaza vendredi, à l'approche de la date marquant les trois mois du conflit l'opposant au Hamas palestinien, auquel un plan que doit examiner le gouvernement israélien entend ne laisser aucune place dans l'après-guerre.

Vendredi matin, l'armée israélienne a annoncé "l'élimination d'une cellule terroriste" qui voulait attaquer un de ses chars à Bureij (centre) pendant la nuit, et la destruction, au prix de combats au sol, de plusieurs sites de lancement de roquettes vers Israël à Khan Younès, la grande ville du sud, épicentre des combats depuis plusieurs jours.

Quelques heures plus tôt et peu de temps avant que le secrétaire d'État américain Antony Blinken ne décolle pour une nouvelle tournée dans la région, le ministre de la Défense Yoav Gallant avait dévoilé son premier plan au sujet de l'après-guerre à Gaza, quasiment trois mois après le début du conflit et après deux jours de haute tension, suite à l'élimination au Liban du numéro deux du Hamas.