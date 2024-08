Nouvelles manifestations malgré la libération des leaders du mouvement étudiant

De nouvelles manifestations estudiantines ont eu lieu au Bangladesh après les prières du vendredi. Les protestataires ont réclamé justice pour les victimes de troubles et de la répression policière, la libération des leaders du mouvement n'ayant pas suffi à calmer la colère.

Au lendemain de la libération de six membres du groupe ayant organisé les premières manifestations, ses dirigeants ont exhorté leurs compatriotes à reprendre la rue. "Nous voulons que justice soit rendue pour les meurtres de nos sœurs et de nos frères", a déclaré, dans un communiqué, l'organisation Students against discrimination (Étudiants contre les discriminations).

Les manifestations d'étudiants contre les quotas d'emplois dans la fonction publique ont abouti à des heurts meurtriers dans le pays, où au moins 206 personnes ont été tuées le mois dernier, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données policières et hospitalières. La répression exercée par les forces de sécurité a nourri le ressentiment dans le pays et suscité de vives critiques à l'étranger.