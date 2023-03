Nouvelles violences en Cisjordanie au lendemain d'un attentat en Israël

"Tôt ce matin, un terroriste armé de couteaux et d'engins explosifs est arrivé dans la zone de (la colonie de) Dorot Illit. Le propriétaire du terrain a repéré le terroriste et lui a tiré dessus", indique un communiqué de l'armée.

L'armée a par ailleurs annoncé vendredi avoir arrêté deux membres de la famille du Palestinien qui a perpétré l'attentat à l'arme à feu jeudi soir à Tel-Aviv, blessant trois hommes âgés de 32, 34 et 36 ans. L'un d'entre eux est toujours dans un état critique vendredi, selon l'hôpital où il a été admis.

Le Hamas n'a pas revendiqué l'attentat mais il a qualifié Khawaja de "martyr héroïque" et présenté "l'opération" comme une "initiative personnelle".

"Cet acte insensé démontre encore une fois combien il est urgent de mettre fin au cycle de violences et de désamorcer la situation", a affirmé le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Lors d'un rassemblement du Hamas vendredi dans la bande de Gaza, Mushir al-Masri, un haut responsable de l'organisation, a salué cette "prompte réponse dans le coeur de Tel-Aviv visant à venger le crime de l'occupation (Israël, NDLR) à Jénine", ville de Cisjordanie théâtre de violences récurrentes.

Six Palestiniens, dont l'auteur d'une attaque anti-israélienne, y ont été tués mardi lors d'un raid militaire israélien.

Le Jihad islamique, autre groupe armé palestinien, a promis que "la résistance perdurerait tant que l'agression de l'occupation (Israël, NDLR) continuerait", d'après un de ses chefs à Gaza, Khaled el-Batsh.

- "Particulièrement préoccupés" -

Jeudi soir également, à Betar Illit, colonie juive de Cisjordanie au sud-ouest de Jérusalem, l'armée israélienne a indiqué que des démineurs avaient neutralisé un colis suspect découvert à bord d'un bus.

En visite en Israël dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les Etats-Unis étaient "particulièrement préoccupés" par de récentes exactions commises par des colons contre des Palestiniens en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël.

M. Austin a également insisté sur la nécessité d'une "désescalade" et "de faire baisser les tensions et de ramener le calme, tout particulièrement avant les fêtes de la Pâque juive (début avril) et du ramadan", devant commencer fin mars.

Avant son arrivée, trois Palestiniens armés parmi lesquels deux combattants du Jihad islamique avaient été tués lors d'une opération militaire israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le Jihad islamique et le Hamas ont promis de venger ces morts.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 77 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, dont des mineurs), 12 civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens, ainsi qu'une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.