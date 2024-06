Nucléaire iranien: face à l'escalade, les Européens passent à l'action

Car si Téhéran nie vouloir se doter de la bombe, son programme ne cesse de monter en puissance.

Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est le seul pays non doté de l'arme atomique à enrichir l'uranium au niveau de 60% et à accumuler des stocks toujours plus importants.

Ce seuil est proche des 90% nécessaires pour élaborer une bombe et se situe bien au-delà du plafond autorisé de 3,67% - équivalant à ce qui est utilisé pour la production d'électricité.