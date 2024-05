Nucléaire: le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, est arrivé en Iran

M. Grossi, à la tête d'une délégation, est arrivé en Iran pour participer à une conférence nucléaire et négocier "avec les plus hauts responsables politiques et du nucléaire du pays", ont indiqué les agences de presse iraniennes Mehr et Isna.

Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Mohammad Eslami, avait déclaré la semaine dernière que M. Grossi aurait "des réunions" avec des responsables iraniens, sans fournir plus de détails.