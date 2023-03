"Nulle part où se cacher": en Afrique de l'Est, une violente répression contre la communauté LGBT+

Arnold a affirmé son homosexualité il y a plusieurs années, mais en février, le guitariste kényan a retiré le drapeau arc-en-ciel arboré sur son profil Twitter, craignant pour sa sécurité alors qu'une virulente vague d'homophobie déferle sur l'Afrique de l'Est.

Mais ces problématiques ont été reléguées au second plan par les dirigeants politiques, à l'unisson dans une campagne "d'homophobie parrainée par l'Etat", dénoncent les militants.

Le Kenya, comme les pays voisins, est confronté à une inflation galopante et fait face à sa pire sécheresse depuis quatre décennies.

"Il y a un effort concerté pour colporter la désinformation", déclare à l'AFP Njeri Gateru, directrice exécutive de la National Gay and Lesbian Human Rights Commission (NGLHRC), une ONG basée à Nairobi, la capitale kényane.

Les discours "inspirent et justifient la violence contre les LGBT+", ajoute-t-elle.

L'homosexualité est illégale dans de nombreux pays d'Afrique de l'Est, qui répriment et stigmatisent. Ces campagnes sont encouragées par les conservateurs religieux musulmans et chrétiens.