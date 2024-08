Objectif nostalgie: une marque japonaise dépoussière l'argentique

Philip FONG

La célèbre marque japonaise d'appareils photo Pentax surfe sur un regain d'intérêt pour l'argentique en proposant un nouveau modèle recourant à cette technique d'un autre siècle, le premier en plus de deux décennies.

Au lieu de tout simplement appuyer sur le bouton d'un smartphone, de plus en plus de jeunes "veulent faire l'expérience de ce qui est à l'origine d'une prise de vue: enrouler la pellicule, regarder dans le viseur et déclencher l'obturateur", explique à l'AFP Keita Suzuki, qui guide des passionnés de photo argentique à travers Kamakura, une ville japonaise située au bord du Pacifique.