Obsolète et polluante, la plus grande aciérie d'Italie joue son avenir

Partager:

Depuis des décennies, les patients de la docteure Maria Grazia Serra "respirent, mangent et boivent" les toxines émanant de l'aciérie de Tarente, dans le sud de l'Italie, aujourd'hui propriété d'ArcelorMittal. Une situation qui pourrait changer à la faveur d'une conversion écologique du site dont l'avenir se joue ces jours-ci. Le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni doit en effet décider cette semaine une éventuelle mise sous administration par l'Etat de l'usine sidérurgique en difficulté, pour maintenir la production et des milliers d'emplois dans la région des Pouilles, le talon de la Botte déjà touché par un fort chômage.

Mme Meloni considère ce site comme stratégique, mais les experts, les autorités médicales et les habitants des alentours l'exhortent à ne pas se contenter de mesures à court terme pour le maintenir à flot. "Si nous voulons essayer de relancer la production dans le respect des règles européennes, nous n'avons pas d'autre choix que de fermer les sources de pollution, en reconvertissant drastiquement les technologies de l'usine", a estimé le maire de Tarente Rinaldo Melucci la semaine dernière devant le parlement. Cette aciérie datant des années 60, parmi les plus importantes d'Europe, est au centre de batailles judiciaires et politiques depuis 2012 à cause de leurs émissions polluantes, qui selon des experts ont contribué à la mort de milliers de personnes.

ArcelorMittal, deuxième producteur mondial d'acier, en a pris le contrôle en 2018, s'engageant à faire monter sa production annuelle à huit millions de tonnes en 2025 tout en assainissant l'immense site dont la silhouette domine la côte de Tarente. Entre autres mesures, il a fait recouvrir les énormes tas de charbon et de minerai de fer de structures blanches afin d'empêcher les poussières toxiques rouges et noires de voler en direction des habitations, des parcs et des écoles. - QI en chute -