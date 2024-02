Occident et Russie face à face au G20 accueilli par le Brésil

L'Occident et la Russie se feront face mercredi et jeudi à Rio de Janeiro lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G20, qui devrait être dominée par les conflits en Ukraine et à Gaza.

Arrivé mardi soir au Brésil, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken doit retrouver le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov dans ce forum accueilli par le géant latino-américain, qui assure depuis décembre la présidence du groupe.