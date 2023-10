ONU: 114 millions de personnes actuellement déplacées de force dans le monde, un record

Plus de 114 millions de personnes sont actuellement déplacées de force dans le monde, un nombre record, ont indiqué les Nations unies mercredi.

"Le nombre de personnes déplacées à cause de la guerre, des persécutions, de la violence et des violations de droits humains dans le monde a probablement dépassé les 114 millions à la fin septembre", a indiqué l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) dans un communiqué.

Au premier semestre 2023, les déplacements de population ont été principalement causés par les conflits en Ukraine, au Soudan, en Birmanie et en République démocratique du Congo mais aussi par la crise humanitaire persistante en Afghanistan et par un mélange de sécheresse, d'inondations et d'insécurité en Somalie.