Onze personnes arrêtées en lien avec le double attentat-suicide de Kerman

Les services secrets iraniens ont arrêté 11 personnes à la suite de l'attentat terroriste perpétré à Kerman et qui a fait au moins 89 morts et 280 blessés. L'information a été rapportée vendredi par l'agence de presse nationale iranienne Irna, qui ajoute que ces arrestations liées au double attentat-suicide ont été effectuées dans six provinces du pays.