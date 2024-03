OpenAI (ChatGPT) présente un outil de clonage de la voix

"Nous reconnaissons que la capacité de générer des voix ressemblant à celles de personnes comporte de sérieux risques, qui sont particulièrement importants en cette année électorale", a déclaré l'entreprise basée à San Francisco.

"Nous travaillons avec des partenaires américains et internationaux issus du gouvernement, des médias, du divertissement, de l'éducation, de la société civile et d'autres secteurs et nous prenons en compte leurs commentaires au fur et à mesure que nous développons l'outil".

En cette année électorale cruciale dans le monde, les chercheurs en désinformation craignent une utilisation abusive des applications d'IA générative (production automatisée de textes, images, etc), et notamment des outils de clonage de voix, qui sont bon marché, faciles à utiliser et difficiles à retracer.