Opérations israéliennes à Rafah: l'ONU craint un "massacre"

"Plus de la moitié de la population de Gaza -- largement plus d'un million de personnes-- s'entassent à Rafah, voyant venir la mort: ils ont peu à manger, pratiquement aucun accès aux soins médicaux, nulle part où dormir, aucun endroit sûr", a-t-il commenté dans un communiqué, décrivant un "assaut incomparable en matière d'intensité, de brutalité et d'ampleur".

"Je dis depuis des semaines que notre réponse humanitaire est en lambeaux. Je sonne l'alarme une nouvelle fois: les opérations militaires à Rafah pourraient conduire à un massacre à Gaza. Elles pourraient aussi conduire à l'article de la mort les opérations humanitaires déjà fragiles", a-t-il ajouté.