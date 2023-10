Orne: une mère et ses trois enfants meurent dans l'incendie de leur maison

Une mère de famille et ses trois enfants ont trouvé la mort dans l'incendie de leur maison jeudi matin dans la petite commune de Bretoncelles (Orne), a-t-on appris de source proche du dossier.

L'âge et l'identité des victimes, pas plus que l'origine possible du sinistre, n'ont toutefois été divulgués par les enquêteurs jeudi.