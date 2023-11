Otages du Hamas: Biden "croit à un accord" sur une libération

Plus tard dans la journée, Joe Biden et le dirigeant israélien se sont entretenus et "ont discuté longuement des efforts en cours pour faire advenir la libération des otages retenus par le Hamas", a fait savoir la Maison Blanche.

En représailles, Israël bombarde sans répit la bande de Gaza et mène depuis le 27 octobre une opération terrestre dans le but "d'anéantir" le mouvement islamiste, au pouvoir dans le territoire palestinien assiégé. Ces frappes israéliennes sur Gaza ont fait plus de 11.000 morts, aux deux tiers des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Le Qatar a exhorté mardi Israël et le Hamas à saisir son offre de médiation pour obtenir une libération des otages.

Les Etats-Unis pour leur part n'ont de cesse de réclamer une pause prolongée dans les hostilités.