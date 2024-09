Otages à Gaza: la pression monte sur Netanyahu, Biden l'accuse de ne pas faire assez

Les otages ont été enlevés et emmenés à Gaza lors d'une attaque sans précédent du mouvement islamiste Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, qui a déclenché la guerre dans le territoire palestinien dévasté et assiégé, cible de nouvelles frappes meurtrières israéliennes.

La pression monte lundi sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour obtenir la libération des otages retenus à Gaza, après la mort de six d'entre eux, le président américain Joe Biden l'accusant de ne pas faire assez pour conclure un accord en ce sens.

"Nous voulons que le gouvernement (Netanyahu) cesse d'exister, nous voulons des élections, et avant tout nous voulons qu'il signe un accord pour libérer les otages et mettre fin à cette guerre qui est terrible pour les deux camps", a dit à l'AFP Barak Hadurian, un manifestant de 56 ans à Tel-Aviv.

La mobilisation s'intensifie en Israël surtout après l'annonce dimanche par l'armée de la découverte des corps de six otages israéliens dans un tunnel du sud de Gaza. Israël affirme que le Hamas les a tués à "bout portant", le mouvement palestinien affirme qu'ils ont "été tués par des tirs israéliens".

Après la mort des six otages, M. Netanyahu a menacé de "régler son compte" au Hamas, alors qu'il ne cesse de répéter qu'il poursuivrait la guerre jusqu'à la destruction du Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007 et est considéré comme terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne.

Malgré les pressions internationales et les craintes d'une escalade militaire régionale liée à la guerre à Gaza, des mois de négociations pour aboutir à un accord sur une trêve et une libération d'otages n'ont pas abouti, les belligérants s'accusant de les bloquer.

GIL COHEN-MAGEN

"Je regrette que nous n'ayons pas protégé Hersh en ce jour sombre. Combien je suis désolé que nous n'ayons pas réussi à le ramener à la maison", a déclaré le président israélien Isaac Herzog lors des funérailles de l'Israélo-américain Goldberg-Polin, 23 ans, l'un des six otages retrouvés morts.