Otan: des propos qui affaiblissent notre sécurité, y compris celle des USA

"L'Otan reste prête et à même de défendre tous les alliés", a réagi dimanche le Norvégien dans un communiqué.

"Toute attaque contre l'Otan fera face à une réponse unie et puissante. Toute suggestion que des alliés pourraient ne pas se défendre l'un l'autre affaiblit toute notre sécurité, en ce compris celle des Etats-Unis, et soumet les soldats américains et européens à un risque accru", a souligné M. Stoltenberg.