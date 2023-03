Otan: les dépenses de la Belgique pour la Défense toujours loin des objectifs

La Belgique a consacré l'an dernier 6,529 milliards d'euros à la Défense (5,46 milliards à prix constants de 2015), soit 1,18% de son PIB. Bien que la part du produit intérieur brut qui y est consacrée augmente continuellement depuis 2014, elle reste loin de l'objectif fixé par l'Otan en 2014, de 2%. Le pays fait partie des mauvais élèves et fait seulement mieux que l'Espagne (1,09% du PIB) et le Luxembourg (0,62%), ressort-il mardi du rapport annuel du secrétaire général de l'Alliance.

Le plan STAR (Sécurité/Service - Technologie - Ambition - Résilience) de la ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, prévoit que les dépenses atteignent 1,57% du PIB d'ici 2030. Le Premier ministre Alexander De Croo s'est engagé, lors du sommet de l'Otan de Madrid en juillet dernier, à ce qu'elles soient d'au moins 2% pour 2035.

Les Alliés ont dépensé en 2022 un total estimé à 1.172 milliards de dollars américains pour leur défense (1.052 milliards de dollars à taux de change de 2015 soit 976,7 milliards d'euros), cela représente 1,9% de plus qu'un an auparavant. En ce qui concerne l'objectif des 2% du PIB, seuls sept pays membres l'ont atteint: Grèce (3,54%), États-Unis (3,46%), Lituanie (2,47%), Pologne (2,42%), Royaume-Uni (2,16%), Estonie (2,12%) et Lettonie (2,07%).