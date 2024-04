Ouganda: la Cour constitutionnelle rejette un recours contre une loi anti-LGBT+ controversée

Partager:

La Cour constitutionnelle ougandaise a rejeté mercredi un recours contre une loi anti-LGBT+ répressive votée en mai 2023 dans ce pays d'Afrique de l'Est, qui a indigné l'ONU et des organisations de défense des droits humains et entraîné des sanctions américaines. Baptisé "loi anti-homosexualité 2023", le texte prévoit de lourdes peines pour les personnes ayant des relations homosexuelles et faisant la "promotion" de l'homosexualité. Un délit d'"homosexualité aggravée" est passible de la peine de mort, une condamnation qui n'est toutefois plus appliquée depuis des années en Ouganda.

Le recours déposé "appelait essentiellement à l'annulation de l'intégralité de la loi anti-homosexualité de 2023", a déclaré le juge Richard Buteera. "Après avoir statué, (...) nous refusons d'annuler la loi anti-homosexualité dans son intégralité et n'accorderons pas non plus une injonction permanente contre son exécution". Les cinq juges ont toutefois statué que certains articles de la loi violaient le droit à la santé et le droit à un niveau de vie adéquat tel que consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. Mais "le résultat de notre jugement est que cette requête échoue pour l'essentiel", a déclaré M. Buteera.

- "jugement sommaire" - La Cour avait été saisie par des militants des droits humains, deux professeurs de droit d'une université de la capitale Kampala et deux parlementaires du Mouvement de résistance nationale (MNR), le parti au pouvoir. Dans leur recours, ils affirmaient que le texte est illégal, estimant notamment qu'il viole des droits fondamentaux protégés par la Constitution et parce qu'il a été voté sans véritable consultation de la population, ce qu'exige la loi fondamentale ougandaise.