Ouragan Hélène: inondations massives et au moins 33 morts aux Etats-Unis

Partager:

Miguel J. Rodriguez Carrillo Au moins 33 personnes ont péri et des millions d'Américains sont sans électricité après le passage de l'ouragan Hélène, qui a provoqué des inondations massives dans le sud-est des Etats-Unis, où la tempête poursuit sa route vendredi en s'affaiblissant peu à peu. De Tallahassee en Floride à Charlotte en Caroline du Nord, des vents forts et des pluies diluviennes ont provoqué des crues soudaines, des chutes d'arbres et ont soufflé des habitations. Sur la côte de la Floride, la submersion marine a causé d'importantes inondations, avec une élévation du niveau de la mer atteignant par endroits plus de 4,5 mètres.

Au moins 14 personnes ont péri en Caroline du Sud, onze en Géorgie, sept en Floride, et une en Caroline du Nord, selon un bilan compilé par l'AFP à partir des déclarations d'autorités locales. Même si les vents sont retombés à 55 km/h, le Centre américain des ouragans (NHC) a averti que des inondations "historiques" et "catastrophiques", accompagnées de glissements de terrain, continueraient dans les Appalaches jusque dans la soirée vendredi. Hélène a touché terre dans le nord-ouest de la Floride jeudi soir en ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5, avec des vents soufflant à 225 km/h. Il s'agissait du plus puissant ouragan ayant jamais frappé cette région, selon l'expert Michael Lowry.

"C'était vraiment effrayant à un moment donné. Je me demandais, est-ce que ma maison va être emportée par le vent ou non?", a raconté à l'AFP Larry Bailey Jr. dans la petite ville de Perry en Floride. Ricardo ARDUENGO "Nous sommes allés dans la chambre de ma soeur et avons dit une prière", a raconté cet homme de 32 ans, qui s'était retranché avec elle et deux neveux. "Nous sommes soulagés et prions pour qu'un autre (ouragan, ndlr) n'arrive pas, parce qu'il reste encore environ un mois dans la saison." - "Nouvelle norme?" - Lise KIENNEMANN, Thierno TOURE A Steinhatchee, petite ville sur la côte ouest de la Floride, Curtis Drafton, un ancien militaire, est venu prêter main forte. Cet homme de 48 ans était aussi venu aider lors du passage de l'ouragan Idalia, l'année dernière. "On ne s'attendait pas à devoir revenir", a-t-il déclaré à l'AFP. "Est-ce que ça va devenir la nouvelle norme? Cela va-t-il se produire chaque année? On parle de tempêtes qui n'arrivent qu'une fois dans une vie, mais on en a eu une semblable l'année dernière..."