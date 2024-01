Ouverture des bureaux de vote d'un scrutin très observé

Les bureaux de vote ont ouvert samedi à 08H00 (01H00 HB) à Taïwan pour l'élection présidentielle, un scrutin observé de près par les Etats-Unis et la Chine, qui revendique la souveraineté de l'île.

Dans ce territoire de 23 millions d'habitants situé à 180 kilomètres des côtes chinoises et salué comme un modèle de démocratie en Asie, l'élection est à un tour.

Le territoire de 23 millions d'habitants devra choisir entre trois candidats dans cette élection à un tour: le vice-président sortant, et favori, Lai Ching-te du Parti démocratique progressiste (DPP), Hou Yu-ih du Kuomintang (KMT) et Ko Wen-je du petit Parti populaire de Taïwan (TPP).

Vendredi soir, les trois candidats ont tenu leurs derniers meetings devant des dizaines de milliers de personnes, dans cette île où la participation à l'élection présidentielle en 2020 a frôlé les 75%.

Toute la semaine, Pékin a accentué sa pression diplomatique et militaire. Jeudi, cinq ballons chinois ont encore franchi la ligne médiane séparant l'île autonome de la Chine, selon le ministère taïwanais de la Défense, qui a aussi repéré dix avions et six navires de guerre.

La Chine a appelé les électeurs à faire "le bon choix". L'armée chinoise a promis d'"écraser" toute velléité d'"indépendance" de Taïwan.