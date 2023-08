Ouverture en Iran du procès de l'avocat de Mahsa Amini

La première audience du procès de Me Saleh Nikbakht "s'est tenue mardi et l'accusation d'activité de propagande contre la République islamique lui a été notifiée pour s'être entretenu avec des médias étrangers et locaux, notamment concernant l'affaire Mahsa Amini", a indiqué son avocat, Me Ali Rezaï, cité par le quotidien Etemad.

Ce procès débute près d'un an après le décès, le 16 septembre 2022, de Mahsa Amini, arrêtée à 22 ans par la police des moeurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict imposé aux femmes.