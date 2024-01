Oxfam et le CNCD-11.11.11 saluent la décision prise par la Cour internationale de justice

Oxfam et le CNCD-11.11.11 ont salué vendredi la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) qui ordonne à Israël de notamment "prévenir et punir" toute incitation possible au "génocide" dans la bande de Gaza.

La plus haute juridiction de l'Onu a rendu vendredi à La Haye sa décision dans l'affaire de "génocide" intentée par l'Afrique du Sud contre Israël. L'État hébreu dispose d'un mois pour rendre compte des mesures prises pour se conformer à la décision.

Oxfam a estimé que le verdict rendu par la CIJ constitue "une étape cruciale dans la reconnaissance des atrocités commises à Gaza, mais aussi dans l'arrêt de l'effusion de sang et des horreurs inimaginables que 2,3 millions de Palestiniens ont déjà endurées". L'ONG a en outre appelé tous les États, et "en particulier ceux qui soutiennent Israël en lui fournissant des armes malgré le risque évident qu'elles soient utilisées pour commettre des crimes de guerre", à respecter cette décision et à éviter toute action susceptible de la remettre en cause.