Pakistan : des rebelles baloutches ont tué 39 personnes

Dans le district de Musakhail, entre 30 et 40 hommes armés ont arrêté des bus, des camions et des fourgons sur une autoroute reliant le Pendjab au Baloutchistan, a expliqué à l'AFP Najibullah Kakar, un responsable local.

"Les véhicules en provenance ou à destination du Pendjab ont été contrôlés et des individus originaires du Pendjab ont été identifiés et abattus", a précisé Najibullah Kakar.

Les rebelles ont également fait sauter un pont ferroviaire sur une voie reliant la province du Pendjab à celle du Sind, dans le district de Kachhi, où six corps ont été retrouvés, selon Javed Baloch, un responsable local.

Dix autres personnes ont été tuées dans le district de Kalat, dont quatre paramilitaires et un policier qui s'était rendu sur les lieux d'une attaque, selon le porte-parole Shahid Rind.

Nabi Baksh, un responsable de la force paramilitaire des Levies, a déclaré que des hommes armés avaient pris d'assaut un hôtel et s'en étaient pris à un homme soupçonné d'avoir des liens avec les forces de sécurité pakistanaises.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif a fait part, dans un communiqué publié lundi par son bureau, de sa "profonde tristesse" et a condamné "cette attaque terroriste".

- Flambée de violence -

Frontalière de l'Afghanistan et de l'Iran, le Baloutchistan est la plus grande et la plus pauvre province du pays bien qu'elle soit riche en ressources naturelles.

Les rebelles séparatistes du Baloutchistan réclament plus d'autonomie et le contrôle des ressources gazières et minières de la province.

STR

Ils ont intensifié ces dernières années les attaques contre des Pakistanais originaires des provinces voisines du Baloutchistan, et contre des entreprises étrangères qu'ils accusent d'exploiter leurs richesses.

Mais leurs attaques ont visé en premier lieu les forces de sécurité du Pakistan par le passé.

Les Pendjabis sont majoritaires dans le pays, et sont perçus comme dominants dans les rangs de l'armée pakistanaise, qui mène l'offensive contre les groupes armés du Baloutchistan.

Lors d'une attaque similaire en avril, 11 ouvriers pendjabis avaient été tués après avoir été enlevés dans un bus dans la ville de Naushki, au Baloutchistan.

Le Pakistan connaît par ailleurs une recrudescence d'attaques d'insurgés islamistes, principalement dans les régions frontalières de l'Afghanistan, depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul en 2021.

En février, à la veille des élections nationales, deux attentats à la bombe, revendiqués par la branche locale de l'Etat islamique, ont tué 28 personnes au Baloutchistan.