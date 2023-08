Pakistan: la police garde le quartier chrétien assailli, plus de 100 arrestations

La police pakistanaise gardait jeudi le quartier chrétien pris d'assaut la veille par des musulmans dans l'est du pays, après qu'une famille chrétienne a été accusée de blasphème. Les autorités locales ont annoncé plus de cent arrestations après les violences déclenchées par ces accusations de profanation du Coran.

Un porte-parole du gouvernement du Pendjab a indiqué dans un communiqué qu'une centaine de personnes ont été arrêtées et que la police était aussi à la recherche de la famille visée. "Le Coran a été profané et les sentiments des musulmans blessés. L'ordre a été donné d'arrêter les accusés", précise le document.

Une vidéo montre la foule exigeant que les blasphémateurs présumés soient punis alors qu'une croix est arrachée du haut d'un bâtiment. "Les chrétiens ont profané le Coran. Tous les religieux, tous les musulmans doivent s'unir et se rassembler devant la mosquée. Mieux vaut mourir si vous ne vous souciez pas de l'islam", clame un religieux.

La question du blasphème est particulièrement sensible au Pakistan, où même des allégations non-prouvées d'offense à l'islam peuvent entraîner assassinats et lynchages. Les chrétiens, qui représentent environ 2% de la population, occupent l'un des échelons les plus bas de la société pakistanaise et sont fréquemment la cible d'allégations de blasphème fallacieuses et infondées.