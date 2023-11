Pakistan: l'armée déjoue une attaque revendiquée par des talibans pakistanais

Au total, trois hommes ont été tués avant qu'ils ne pénètrent dans la base et trois autres ont été "coincés/isolés" selon un communiqué de l'armée.

Le même jour, l'explosion d'une bombe visant un fourgon de police a tué six civils et fait 21 blessés dans la province du Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest).

"Grâce à la réaction rapide et efficace des troupes, l'attaque a été déjouée et contrecarrée, ce qui a permis d'assurer la sécurité du personnel et des biens", a précisé l'armée.

"Trois aéronefs déjà au sol et un réservoir de carburant" ont toutefois été endommagés, a-t-elle ajouté.

Le Pakistan est confronté depuis plusieurs mois, en particulier depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul en août 2021, à une détérioration de la sécurité, notamment dans les régions frontalières de l'Afghanistan.