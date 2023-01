Pakistan: l'électricité de retour dans les villes après une panne géante

(Belga) Le courant électrique était de retour mardi dans la plupart des villes du Pakistan, un jour après une gigantesque panne survenue dans une grande partie du pays de 220 millions d'habitants.

L'électricité est en grande partie revenue dans les mégapoles de Karachi et Lahore durant la nuit, mais de brèves baisses de tension se poursuivaient au niveau local. La capitale Islamabad et d'autres villes dont Rawalpindi, Quetta, Peshawar et Gujranwala ont rapporté que leur alimentation était de retour. Quelques zones rurales du Pakistan attendaient cependant d'être de nouveau approvisionnées en énergie. La coupure a débuté lundi autour de 07h30 locales (03h30 HB). La défaillance est liée à une mesure de réduction des coûts prise dans un contexte de crise économique. Les services de téléphonie mobile ont également été perturbés du fait de la panne, a tweeté l'Autorité pakistanaise des télécommunications. Le ministre de l'Énergie Khurram Dastgir Khan a déclaré lundi soir que le courant était progressivement rétabli. Selon M. Khan, la panne a été causée par une variation de la fréquence électrique sur le réseau national, au redémarrage lundi matin des unités de production électrique temporairement éteintes la nuit en hiver pour économiser du carburant. Dans le nord du Pakistan, les températures devaient tomber lundi soir en dessous de 0°C. Le chauffage au gaz est le plus répandu, mais n'est pas non plus toujours fiable, les délestages étant fréquents en raison d'une pénurie de gaz.